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В Брянске украинский беспилотник попал в многоквартирный дом

В результате атаки пострадал мирный житель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о том, что над территорией Брянской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянск
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