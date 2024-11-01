В Брянске украинский беспилотник попал в многоквартирный дом

В результате атаки пострадал мирный житель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о том, что над территорией Брянской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.