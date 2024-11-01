Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Положение законодательства о необходимости верификации в Роскомнадзоре (РКН) для включения в соответствующий перечень владельцев каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек вступило в силу.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

4 октября Минцифры и РКН опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок ведения реестра. Их общественное обсуждение завершилось 31 октября текущего года.

Согласно тексту проектов, такие паблики и каналы в соцсетях после добровольной верификации будут включаться РКН в соответствующий перечень. Владелец такого ресурса должен самостоятельно направлять минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные, через портал Госуслуг, сайт РКН или с помощью чат-бота в социальной сети.

Как сообщили в Минцифры, при включении паблика в перечень, РКН сообщит об этом его владельцу и владельцу соцсети. Соцсеть в свою очередь должна будет разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. "Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу российских компаний и принимать пожертвования. Если канал не будет включён, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах", - пояснили в ведомстве.

В министерстве считают, что новые механизмы помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от аккаунтов-двойников, злоумышленники не смогут похитить страницу верифицированного автора, а граждане не будут вовлекаться в сомнительные схемы и направлять деньги сомнительным каналам.

При этом, заметили в ведомстве, персональные данные владельцев и авторов каналов в реестре храниться не будут, а через специальную форму на сайте РКН или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включён канал в перечень или нет.