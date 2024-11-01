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Израильская авиация нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в пятницу вновь атаковали южные окрестности ливанской столицы Бейрута, нанеся серию интенсивных авиаударов, сообщает телеканал LBCI.

По его данным, в результате бомбардировки обрушились десятки строений, в районе вспыхнули пожары.

Под удары, в частности, попали муниципалитет Гхобейри, местные шоссе, муниципалитет Харет-Хрейк, который входит в состав пригорода Дахия. Район Дахии, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом движения "Хезболла".

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По некоторым данным, Израиль нанес не менее десяти ударов. Перед ними израильские военные предупредили мирных жителей о готовящейся акции.

Вместе с тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что за сутки атаковала свыше 200 целей "Хезболлы" и группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Ливан Бейрут
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