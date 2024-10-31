США предложили позволить Израилю еще три месяца атаковать Ливан в случае угрозы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - США предложили проект соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", которое позволило бы израильской армии продолжать наносить удары по Ливану в течение трех месяцев в случае выявления прямой военной угрозы. Об этом сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект соглашения.

"Проект соглашения включает договоренность между США и Израилем, которая позволит израильским силам наносить удары по Ливану в течение 60 дней переходного периода в ответ на неминуемые угрозы", - информирует издание.

Американское предложение также включает пункт, который позволит израильским самолетам совершать полеты над Ливаном в целях наблюдения при условии, что полеты будут проводиться на небольшой скорости.

По словам источников из Ливана и арабских стран, задействованных в переговорах, ни "Хезболла", ни власти Ливана пока не приняли предложение США, которое, по их словам, "дает Израилю слишком большую свободу действий для продолжения атак через границу". Тем не менее, ливанские официальные лица заявили, что готовы продолжить переговорный процесс.

При этом, по данным источников WSJ, представители "Хезболлы" в частном порядке дали понять, что готовы рассматривать вопрос о прекращении огня с Израилем отдельно от кризиса в секторе Газа.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.