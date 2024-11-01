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ЦАХАЛ заявил об ударах по командным центрам и производству оружия "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что на основе разведданных израильские ВВС атаковали командные центры движения "Хезболла" в Бейруте, а также предприятия по производству оружия.

Кроме того, израильская авиация нанесла удары по центрам командования и управления, штабам разведки южного командования "Хезболлы" в районе города Набатия на юге Ливана.

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В ЦАХАЛ отметили, что при ударах старались минимизировать риски для гражданского населения, направляли ему заранее предупреждения.

Ранее телеканал LBCI передавал, что в ночь на пятницу ВВС Израиля вновь атаковали южные окрестности ливанской столицы Бейрута. По его данным, в результате бомбардировки обрушились десятки строений, в районе вспыхнули пожары

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

ЦАХАЛ Бейрут Хезболла Израиль Ливан
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