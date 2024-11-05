В США во вторник пройдут выборы президента

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В США во вторник состоятся 60-е президентские выборы.

Основной день голосования назначен на 5 ноября. Первые избирательные участки откроются в штате Вермонт в 05:00 утра по местному времени (11:00 по Москве). Последние участки закроются на Гавайях и Аляске в среду в 00:00 (07:00 по Москве) и 01:00 (09:00 по Москве) соответственно.

За пост президента США борются кандидат от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис и представитель республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с президентом будет избран и вице-президент США. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Кроме того, на пост президента США претендуют кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер, представитель Партии зеленых Джилл Стайн, а также представители менее известных партий и независимые кандидаты.

Также во вторник, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса США и трети членов американского Сената.

Основными темами предвыборных кампаний кандидатов в президенты стали проблемы абортов, изменения климата, демократии, экономики, образования, внешней политики, здравоохранения и миграции. В ходе различных опросов респонденты в основном называли экономику важнейшим фактором, которым они будут руководствоваться при голосовании на президентских выборах.

Выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования проходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.

Всего в США насчитывается 244 млн избирателей. Ряд штатов предоставил избирателям возможность проголосовать досрочно. По данным Флоридского университета, к началу ноября более 75 млн граждан США досрочно приняли участие в голосовании. По состоянию на вечер понедельника более 78 млн американских избирателей досрочно поучаствовали в выборах.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Обычно в США становится относительно понятно, кто стал победителем президентской гонки, уже в ночь на следующий день после выборов. Однако в этом году из-за напряженности предвыборной гонки многие эксперты ожидают, что подсчет результатов может длиться до нескольких дней.

Во многом исход выборов зависит от "колеблющихся" штатов: в США называют так штаты, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. К таким штатам относятся Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Согласно результатам последних опросов, Харрис несколько опережает Трампа по популярности среди избирателей. Так, данные опроса YouGov свидетельствуют о том, что Харрис поддерживают около 50% респондентов, а Трампа - 47%.

Однако анализ The Hill и сайта по отслеживанию выборов Decision Desk HQ на основе 324 опросов показал, что Харрис опережает Трампа всего на 0,3%.

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд американского штата Калифорния. В 1981-1982 годах Харрис обучалась в канадском колледже Ванье, а позже поступила в Гарвард, который закончила в 1986 году со степенью в области политологии и экономики. В 1989 году Харрис окончила юридический колледж Гастингса Калифорнийского университета.

Свою карьеру Харрис начала в 1990 году в качестве заместителя прокурора округа Аламида в Калифорнии. Харрис вскоре стала окружным прокурором Сан-Франциско, эту должность она занимала с 2004 по 2011 год. После этого и до 2017 года являлась генеральным прокурором Калифорнии.

В 2017 году Харрис стала сенатором от штата. В сенате она находилась до 2021 года. В 2019 году Харрис объявила о намерении побороться за пост президента США на выборах 2020 года. Она считалась многообещающим кандидатом, однако во время дебатов в рамках демократических праймериз Байден обратил внимание на ее работу на посту прокурора, в частности, на ее чрезмерно жесткую политику по борьбе с преступностью. После этого ее популярность начала падать.

В конце 2019 года Харрис сняла свою кандидатуру, а в 2020 поддержала кандидатуру Байдена. Позже будущий президент назначил ее своим кандидатом на пост вице-президента. Вместе они смогли выиграть выборы, и Харрис стала первой женщиной на этом посту, а также первой афроамериканской и азиатской американкой.

Харрис также должна была баллотироваться на пост вице-президента и в 2024 году, однако 21 июля Байден объявил, что покидает президентскую гонку, и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис. Позднее она заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

В ходе предвыборной кампании Харрис предлагала инициативы по повышению доступности жилья и расширению налоговых льгот для детей. Одновременно она критиковала такие предложения Трампа, как снижение налогов для корпораций, и утверждала, что они нанесут ущерб американским семьям среднего класса.

Харрис также выступала за необходимость продолжения поддержки Украины и Израиля. При этом вице-президент заявила о необходимости как можно скорее завершить боевые действия в секторе Газа, так как жители анклава столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за войны Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. По ее словам, Израиль имеет право защищать себя, но не любыми способами.

Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. До этого он занимался бизнесом, в частности развитием сети отелей, казино и строительством небоскребов.

Он также принимал участие в выборах 2020 года, однако победу на них одержал Байден. После дня голосования Трамп и его соратники активно оспаривали результаты, заявляя о массовых нарушениях.

За последние несколько лет Трамп стал фигурантом ряда судебных дел. Одно из них касается событий 6 января 2021 года. Бывшего президента США обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться штурмом Капитолии его сторонниками для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах. Трамп свою вину ни по одному из этих дел не признает и считает, что заведенные против него дела - политически мотивированные.

В случае переизбрания Трамп обещал фундаментально изменить отношения США с Европой, а также пересмотреть подход Вашингтона к НАТО. В свой президентский срок он сократил расходы США на НАТО, а также неоднократно указывал, что Вашингтон несправедливо платит больше, чем другие члены альянса.

Говоря о ситуации на Украине, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если станет президентом, то урегулирует конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов, при этом он отказывался раскрыть детали мирного плана. Он также отмечал, что у него хорошие отношения как с президентом России, так и с президентом Украины.

По словам Трампа, он намерен проявить более жесткий подход в отношении Ирана. Он также обещал ввести пошлины или торговые ограничения в отношении Китая и ряда европейских стран.