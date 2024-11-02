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Ливанские СМИ сообщили о возможном похищении израильтянами участника "Хезболлы"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В прибрежном городе Эль-Батрун на севере Ливана израильские военные 1 ноября, предположительно, похитили одного человека, сообщает телеканал LBCI со ссылкой на источники в ливанских службах безопасности.

Тем самым они подтвердили информацию, ранее появившуюся в арабских СМИ, о возможном рейде израильского морского спецназа. По их данным, более 25 военных прибыли на берег Эль-Батруна, южнее Триполи, взяли в плен человека, который находился один в шале у побережья, а затем снова ушли в море на скоростных лодках.

По одним данным, был похищен участник "Хезболлы" Имад Амхаз, по другим - этот человек - офицер ВМС Ливана.

Ливанские службы безопасности расследуют это происшествие.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Эль-Батрун Израиль Хезболла
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