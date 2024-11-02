"Хезболлa" заявилa об очередной атаке по базе израильской разведки под Тель-Авивом

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило о новой ракетной атаке против базы израильской военной разведки возле Тель-Авива, сообщает Al Arabiya.

Запуск неуправляемых ракет был произведен по базе "Глилот" подразделения, которое занимается радиоэлектронной разведкой и входит в состав Управления военной разведки Армии обороны Израиля.

В свою очередь The Times of Israel сообщало, что в субботу из Ливана по израильскому региону Верхняя Галилея и по району залива Хайфа выпустили не менее 25 неуправляемых ракет. Еще раньше в результате ракетного обстрела города Эт-Тира в центральном Израиле пострадали 11 человек.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.