Поиск

Минпромторг предлагает повысить утильсбор на сельхозтезнику в 5 раз с 2025 года

Далее планируется ежегодное повышение на 15% до 2030 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники в 2025 году предлагается увеличить в 5 раз, проект соответствующего постановления правительства готовится к опубликованию, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Исключение в следующем году планируется сделать для сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с., на которые сбор повышаться не будет.

Помимо предстоящей в 2025 году индексации предполагается, что с 2026 года проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам сельхозтехники в течение следующих пяти лет. Аналогичную шкалу планового повышения улильсбора регулятор ранее утвердил в автопроме.

В Минпромторге отметили, что утильсбор повышается в отношении тех видов сельхтехники, производство которой освоено на территории РФ и Белоруссии.

"Индексация утилизационного сбора не окажет влияния на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Напомним, что с целью повышения их доступности Минпромторгом России и Минсельхозом России утвержден план приобретения сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости", - прокомментировала пресс-служба планы индексации.

Минпромторг "следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям комплекс мер господдержки, которые они могут задействовать на всех этапах работы с продукцией", добавили в ведомстве.

Минпромторг РФ сельхозтехника утильсбор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем торгов на МосБирже в октябре вырос на 3,4% г/г, до 140,1 трлн рублей

Акционеры Росбанка и ТБанка приняли решение об объединении кредитных организаций

Акционеры Росбанка и ТБанка приняли решение об объединении кредитных организаций

СД "Роснефти" 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Разработка эскизного проекта укороченного МС-21 обойдется в 2024-25 гг. в 1,94 млрд руб.

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });