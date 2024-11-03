Минпромторг предлагает повысить утильсбор на сельхозтезнику в 5 раз с 2025 года

Далее планируется ежегодное повышение на 15% до 2030 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники в 2025 году предлагается увеличить в 5 раз, проект соответствующего постановления правительства готовится к опубликованию, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Исключение в следующем году планируется сделать для сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с., на которые сбор повышаться не будет.

Помимо предстоящей в 2025 году индексации предполагается, что с 2026 года проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам сельхозтехники в течение следующих пяти лет. Аналогичную шкалу планового повышения улильсбора регулятор ранее утвердил в автопроме.

В Минпромторге отметили, что утильсбор повышается в отношении тех видов сельхтехники, производство которой освоено на территории РФ и Белоруссии.

"Индексация утилизационного сбора не окажет влияния на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Напомним, что с целью повышения их доступности Минпромторгом России и Минсельхозом России утвержден план приобретения сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости", - прокомментировала пресс-служба планы индексации.

Минпромторг "следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям комплекс мер господдержки, которые они могут задействовать на всех этапах работы с продукцией", добавили в ведомстве.