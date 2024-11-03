Поиск

Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Второй тур выборов президента Молдавии состоялся - в выборах приняло участие более одной трети избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

По данным ЦИК, к 13:50 местного времени (14:50 мск) в выборах приняли участие более 970 тыс. человек, что составляет свыше 33,5% от количества избирателей, включенных в списки для голосования. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более одной трети избирателей.

Председатель ЦИК Анжелика Караман ранее заявила, что повышенная активность избирателей наблюдается везде, в том числе на участках за рубежом.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00. В случае необходимости, по согласованию с ЦИК работа участков может быть продлена.

В воскресенье проходит второй тур выборов президента Молдавии. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49%, а бывший генеральный прокурор Александр Стояногло - 25,95%.

Александр Стояногло Майя Санду Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США провел полет к югу от Корейского полуострова

Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США провел полет к югу от Корейского полуострова
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР

Древнеримская дамба предотвратила затопление города во время наводнения в Испании

Древнеримская дамба предотвратила затопление города во время наводнения в Испании

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 ноября

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Что произошло за день: суббота, 2 ноября

Главой Консервативной партии Великобритании избрана Кеми Баденок

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус
Задержание Павла Дурова во Франции

Бельгийские следователи договорились сотрудничать с французскими по делу Telegram

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });