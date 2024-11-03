Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Второй тур выборов президента Молдавии состоялся - в выборах приняло участие более одной трети избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

По данным ЦИК, к 13:50 местного времени (14:50 мск) в выборах приняли участие более 970 тыс. человек, что составляет свыше 33,5% от количества избирателей, включенных в списки для голосования. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более одной трети избирателей.

Председатель ЦИК Анжелика Караман ранее заявила, что повышенная активность избирателей наблюдается везде, в том числе на участках за рубежом.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00. В случае необходимости, по согласованию с ЦИК работа участков может быть продлена.

В воскресенье проходит второй тур выборов президента Молдавии. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49%, а бывший генеральный прокурор Александр Стояногло - 25,95%.