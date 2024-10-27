Дискуссия о евроинтеграции Молдавии возникла в ходе дебатов Санду и Стояногло

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду в ходе предвыборных дебатов в воскресенье ушла от ответа на предложение своего оппонента, экс-генпрокурора Александр Стояногло подписать соглашение об обязательном признании результатов второго тура президентских выборов, который пройдет 3 ноября.

"Я вношу еще одно предложение: давайте подпишем совместное соглашение о том, что в случае своего поражения вы признаете результаты выборов. А я в случае поражения не стану призывать избирателей в столицу на общенациональный протест", - сказал Стояногло в завершении дебатов.

В начале дебатов он предложил Санду подписать соглашение о необратимости курса европейской интеграции.

"Я выступаю за европейскую модернизацию, за европейское развитие Молдавии, за то, чтобы нейтральная Молдавия стала поставщиком безопасности в регионе. Я гарантирую, что границы будут оставаться открытыми, не будет преследования оппонентов и узурпации власти, будет справедливое правосудие. (...). Как убежденный сторонник евроинтеграции я предлагаю подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы", - сказал Стояногло.

Санду не ответила на предложения оппонента.

Со своей стороны она заявила, что Стояногло не сможет выстроить отношения с соседними странами.

Санду напомнила о том, что ее оппонент, так же как и она, имеет гражданство Румынии, но бойкотировал референдум о европейской интеграции. Она спросила, как Стояногло может при этом баллотироваться от пророссийской Партии социалистов.

"Во время голосования в воскресенье (20 октября - ИФ) вы публично отказались участвовать в референдуме о европейской интеграции", - сказала Санду, подчеркнув, что Стояногло лишает людей возможности пользоваться благами, которые ему доступны как гражданину ЕС.

"Как вы собираетесь строить отношения с Румынией, пользуясь поддержкой Додона (бывший президент Молдавии Игорь Додон - ИФ) и Москвы?" - задала вопрос Санду.

В ответ Стояногло заявил, что Санду несколько лет называет его "человеком Кремля", но это неправда.

"Это ложь, вы знаете, что я не имею никаких отношений с Москвой", - подчеркнул он.

Стояногло отметил, что будет строить отношения со всеми партнерами, в особенности с соседями - Украиной и Румынией. Он признал, что "Румыния является важнейшим соседом для Молдавии", и выразил уверенность, что сможет выстроить конструктивные отношения с Киевом.

В воскресенье состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов на пост президента Молдавии, прошедших во второй тур выборов - действующего президента Майи Санду и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.

Выборы президента Молдавии состоялись в воскресенье, 20 октября. Больше всего голосов набрали Санду и Стояногло. Они набрали 42,49% голосов и 25,95%, соответственно, и вышли во второй тур, который состоится 3 ноября.