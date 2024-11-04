Проигравший выборы президента Молдавии Стояногло призвал сограждан сохранять спокойствие

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Проигравший выборы президента Молдавии кандидат Александр Стояногло призвал сограждан "сохранять спокойствие".

Об этом он заявил на брифинге в ночь на понедельник, когда стало ясно, что Майя Санду одержала победу на выборах.

После начала подсчета голосов Стояногло лидировал с небольшим отрывом, однако результат "перевернулся", как только стали поступать протоколы голосования с избирательных участков за рубежом. Стояногло выступил с обращением к избирателям, не дожидаясь более полного подсчета голосов.

"Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения, a демократия - это прежде всего зрелость перед результатом. Искренне надеюсь, что с этого момента мы положим конец навязанным нам ненависти и расколу. Призываю каждого гражданина смотреть шире узких интересов, а провластные средства массовой информации и НПО - вернуться к своему истинному призванию объективно информировать общество, отказавшись от манипуляций, нагнетания и искусственного разжигания вражды", - заявил Стояногло.

Он подчеркнул, что "в будущем нашей страны нет места для бессмысленных конфликтов, а есть место для единства и взаимного уважения".

"Также обращаюсь к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Кишиневе, -относитесь к этой важной фазе с максимальной осторожностью, объективностью и сбалансированным подходом. Молдавии нужна стабильность, а не искусственные конфликты", - сказал он.

Стояногло поблагодарил каждого избирателя "за смелость выразить свою позицию через голосование и за решимость формировать лучшее будущее".