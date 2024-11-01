Харрис несколько опережает Трампа в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Электоральный рейтинг вице-президента США Камалы Харрис несколько выше, чем у экс-президента Дональда Трампа в трех штатах, которые могут сыграть ключевую роль на президентских выборах, сообщает The Hill со ссылкой на результаты октябрьского опроса Marist Poll.

Социологи с 27 по 30 октября опросили 1214 вероятных избирателя в Мичигане, 1400 - в Пенсильвании и 1330 - в Висконсине. Погрешность составила 3,5 процентных пункта в Мичигане, 3,4 процентных пункта в Пенсильвании и Висконсине.

Демократ Харрис опережает соперника-республиканца Трампа на 3% процентных пункта в штате Мичиган и на 2% в штатах Пенсильвания и Висконсин.

В Мичигане 51% респондентов выразили поддержку Харрис, 48% - Трампу. В сравнении с сентябрьским опросом Marist Poll, ее позиции в Мичигане ослабли - в сентябре она вела на 5 процентных пунктов.

В Пенсильвании за Харрис хотят голосовать 50% опрошенных, за Трампа - 48%. Харрис несколько улучшила показатель - в сентябре обе кандидата набирали по 49% поддержки.

В Висконсине за Харрис высказались 50% респондентов, за Трампа - 48%. Но в сентябре она обгоняла соперника на 1 процентный пункт.

Кроме того, в этих штатах женщины более активно поддерживают кандидата от демократов. Трамп в свою очередь получает больше одобрения от мужчин.

The Hill отмечает, что Харрис особенно важна поддержка в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, входящих в состав "Синей стены", - так называют 18 штатов и округ Колумбия, где демократы побеждали на президентских выборах с 1992 по 2012 годы.