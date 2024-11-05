Трамп проголосовал на президентских выборах в США

Дональд Трамп вместе с женой Меланией на избирательном участке в городе Палм-Бич Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп во вторник на избирательном участке в городе Палм-Бич в штате Флорида принял участие в голосовании на президентских выборах.

Трампа сопровождала его супруга Мелания.

"Я провел отличную кампанию. Я думаю, что она была, возможно, лучшей из трех моих кампаний. (...) Я бы сказал, что это лучшая кампания, которую мы когда-либо проводили", - заявил Трамп после голосования, его выступление транслировал телеканал Fox News.

Трамп также отметил, что "чувствует себя очень уверенно". "Я слышал, что у нас все идет хорошо. (...) Я думаю, сегодня нас ждет большая победа", - добавил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что его сторонники не являются жестокими людьми, и заверил, что они не будут устраивать беспорядки после выборов. "Мои сторонники не склонны к насилию, это люди, которые не верят в насилие. Я, конечно, не хочу никакого насилия", - заявил он.

"Если я проиграю в этих выборах и при условии, что это будут честные выборы, я первым признаю поражение", - добавил Трамп.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись ранее во вторник.

За пост президента борются кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор Джей Ди Вэнс.