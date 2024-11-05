CBS News сообщает, что Трамп может преждевременно объявить о победе на выборах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обсуждали возможность досрочного объявления о победе экс-президента на выборах, сообщает во вторник CBS News со ссылкой на источники.

"По словам нескольких источников, знакомых с ходом обсуждений, в предвыборном штабе рассматривалась возможность того, чтобы Трамп объявил о досрочной победе в ночь выборов, как он сделал в 2020 году", - информирует телеканал.

По данным CBS, первые результаты могут свидетельствовать о победе республиканца в нескольких ключевых штатах, однако впоследствии, после полного подсчета голосов, может оказаться, что победу на выборах одержала кандидат от демократов Камала Харрис.

"Таким образом, Трамп может воспользоваться видимостью того, что он побеждает, прежде чем окончательные результаты станут известны, что позволит ему оправдаться перед теми, кто его поддержал, и посеять хаос необоснованными заявлениями о том, что у него отбирают победу", - сообщает телеканал.

Во время президентских выборов 2020 года Трамп еще до окончательного подсчета голосов объявил о своей победе на выборах, однако впоследствии оказалось, что победителем в президентской гонке стал Джо Байден.

Американские СМИ отмечают, что неясно, когда именно станет понятно, кто победил на выборах. Это связано с тем, что, согласно опросам, между кандидатами развернется активная борьба с небольшой разницей в голосах. Кроме того, ситуация осложняется тем, что правила в каждом штате свои.