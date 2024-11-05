Опросы в США показывают чуть большую популярность Харрис в сравнении с Трампом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Усредненные показатели различных опросов общественного мнения в США показывают, что вице-президент демократ Камала Харрис немного опережает по популярности экс-президента республиканца Дональда Трампа, передает телеканал ABC со ссылкой на свои подсчеты.

По его данным, разрыв составляет всего 1,2 процентных пункта: так, Харрис отдают предпочтение в среднем 48% респондентов, а Трампу - 46,8%.

Однако, напоминает ABC, такие опросы не являются точными. По данным телеканала, в предвыборных гонках 2016 и 2020 года они на два процентных пункта завышали показатели популярности демократических кандидатов, а на промежуточных выборах 2022 года на два процентных пункта занизили рейтинг республиканцев. В свою очередь ABC отмечает, по его данным, погрешность измерений на выборах 2024 года может составить в среднем 3,8 процентных пункта.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись ранее во вторник. Вместе с тем более 83,1 млн человек уже проголосовали досрочно, более 45 млн на участках и около 38 млн - по почте.

Американские СМИ отмечают, что неясно, когда именно станет понятно, кто победил на выборах. Это связано с тем, что, согласно опросам, между кандидатами развернется активная борьба с небольшой разницей в голосах. Кроме того, ситуация осложняется тем, что правила подсчета голосов в каждом штате свои.