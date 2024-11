Избирательные участки открываются в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в рамках президентских выборов в США, сообщили во вторник американские СМИ.

По данным CBS News, первые участки в стране открылись в Вермонте в 05:00 по североамериканскому восточному времени ET (13:00 по Москве). При этом не во всем штате участки открываются одновременно, и в некоторых городах они распахнут свои двери только в 10:00 ET (18:00).

Следующие участки откроются в штатах Коннектикут, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния в 06:00 ET (14:00).

Позднее всего избирательные участки откроются на Гавайях - в 12:00 ET (20:00).

Первые участки закроются в 19:00 ET (03:00 среды по московскому времени) в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, а последние - в 00:00 ET (08:00 среды) на Гавайях и в Аляске. Участок в аляскинском городе Адак будет работать до 01:00 ET (09:00 среды).

Телеканал отмечает, что в штате Вашингтон большинство населения голосует по почте, а в штате Орегон все население использует такой метод, так как голосование на участках не предусмотрено.

Более 82,7 млн человек уже проголосовали досрочно, почти 45 млн на участках и почти 38 млн - по почте.

Самыми первыми проголосовала небольшая группа жителей в штате Нью-Гэмпшир. Согласно традиции, появившейся еще в 1960 году, самое первое голосование состоялось в крошечном поселении Диксвилл в полночь по местному времени (8:00 по Москве). В поселении проголосовали всего шесть человек, трое - за вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис, еще трое - за экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.