Все избирательные участки в США закрылись

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Последние избирательные участки в США закрылись, подсчет голосов продолжается в большинстве штатов, сообщают в среду американские СМИ.

Последние избирательные участки закрылись в Аляске в 21:00 по местному времени (09:00 по Москве). CNN отмечает, что в этом штате каждый кандидат может получить голоса трех выборщиков, традиционно они уходят кандидату от Республиканской партии.

В настоящий момент, по прогнозам Fox News, кандидат от республиканцев экс-президент США Дональд Трамп получает голоса 248 выборщиков, кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис - 216 голосов. Для победы необходимо набрать как минимум 270 голосов.

За Харрис проголосовали около 61 млн человек, за Трампа - почти 66 млн.

Также продолжаются выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США. В Сенате Республиканская партия, согласно прогнозам, уже набрала необходимое большинство в 51 место, демократы пока получают 43 места.

Республиканцы также лидируют на выборах в Палату представителей. По прогнозам CNN, в настоящий момент республиканцы получают 190 мест, демократы - 157. Для большинства в Палате необходимо 218 мест.