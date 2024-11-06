Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил о "массовых фальсификациях" в штате Пенсильвания в день президентских выборов.

"Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе!" - написал Трамп в своем телеграм-канале.

Тем временем в полиции Филадельфии заявили телеканалу CNN, что ничего не знают о "массовых фальсификациях".

По словам полицейских, у них нет данных о проблемах с голосованием, которые требовали бы вмешательства правоохранительных органов.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись ранее во вторник.

За пост президента борются кандидат от Демократической партии Харрис и республиканец, экс-глава Белого дома Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Уолз, от республиканцев - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.