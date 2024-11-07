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Мировые лидеры продолжают поздравлять Трампа с победой на выборах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В адрес Дональда Трампа продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах, информируют СМИ.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Трампа в ходе состоявшегося телефонного разговора. Официального сообщения китайской стороны о разговоре не поступало, посольство Китая в США вопросы на эту тему оставляет без ответа, отмечает телеканал.

Накануне МИД КНР распространил заявление, в котором говорилось: "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Трампа с избранием на пост президента США", представитель МИД КНР Мао Нин заявила журналистам, что Китай придерживается принципа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях с Вашингтоном.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер также провели отдельные телефонные переговоры с Трампом в среду, поздравив его с победой и подчеркнув прочные союзнические отношения своих стран с США, сообщает CNN.

По данным СМИ и сообщениям в соцсетях Трампа с победой на выборах поздравили также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президенты Колумбии Густаво Петро и Мексики Клаудия Шейнбаум.

Дональд Трамп Си Цзиньпин Кир Стармер Клаудия Шейнбаум Джорджия Мелони
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