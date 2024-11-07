SpaceX 18 ноября проведет новый тестовый пуск самой большой в мире ракеты

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Шестой по счету испытательный пуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, запланирован на 18 ноября, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты должен приводниться в Индийском океане к северу-западу от Австралии. Ракета Super Heavy совершит посадку на стартовый комплекс, где будет схвачена при приземлении рычагами системы Mechazilla.

В октябре SpaceX провела успешный пятый испытательный пуск ракетной системы Starship.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета запускалась пять раз, но только три полета - в марте, июне и октябре 2024 года - увенчались успехом.