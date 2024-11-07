Политолог Рар прогнозирует отставку Шольца с поста канцлера Германии в январе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний правительственный кризис в Германии отразится непосредственно и на федеральном канцлере Олафе Шольце, который, скорее всего, через пару месяцев будет вынужден покинуть свой пост, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"У Шольца теперь нет большинства голосов в бундестаге. Его и СДПГ поддерживают лишь "зеленые". Он поставит вопрос о доверии (правительству), после чего уже в январе в Германии состоятся выборы парламента и канцлера", - написал Рар в четверг в своем телеграм-канале.

"На сей день у Шольца столь плохой рейтинг, что он наверняка лишится поста канцлера. По всей вероятности, с января месяца в Германии будет новый канцлер - глава ХДС Мерц (Фридрих Мерц - ИФ)", - считает он.

Рар отмечает серьезные разногласия Шольца с лидером свободных демократов Кристианом Линднером, которого действующий канцлер уволил с поста министра финансов.

"Линднер призывал к радикальным реформам, чтобы спасти экономику страны. Шольц на пресс-конференции отверг предложения Линднера, сказав, что денег в Германии достаточно: и для поддержки Украины (которая, по убеждению канцлера, ни в коем случае не должна проиграть России) и для выплаты пенсий в Германии, и для всех инфраструктурных проектов", - пишет эксперт.

На позицию канцлера повлияла победа на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял о прекращении военной помощи Киеву в случае прихода к власти.

"Шольц и "зеленые" видят в военной поддержке Украине главную цель политики Германии. В Берлине боятся, что Трамп перестанет финансировать Украину. Правительство Шольца, вернее то, что от него осталось, готово взять всю ответственность Запада за военную поддержку Украины на себя. Киев просит Германию срочно выделить свежие деньги, а то страна зиму может не пережить. Линднер отказал и настоял на урезании военного бюджета. Его за это Шольц и "зеленые" решили гнать в шею", - отмечает аналитик.

Нынешний правительственный кризис в Германии усугубился отставкой свободных демократов, входивших в состав кабинета министров.

Канцер Германии сообщил, что желает запросить в январе 2025 года у бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия, сообщают западные СМИ.

"Нам нужно правительство, способное действовать, имеющее силы на необходимые решения для нашей страны", - сказал Шольц журналистам.

Вместе с тем он заявил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии в составе правящей коалиции. Шольц пояснил, что министр действовал неконструктивно в связи с бюджетными вопросами и блокировал принятие необходимых законов.

По данным СМИ, такие решения могут привести к досрочным выборам в Германии - на шесть месяцев раньше срока.