Путин заявил о готовности к переговорам с США без двойных стандартов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ждет от будущей американской администрации предложений относительно переговоров по стратегической стабильности, отмечая, что в последнее время Белый дом отвечал молчанием на соответствующие предложения Кремля.

"Посмотрим, как будет формулировать свои предложения, если они вообще будут, на этот счет будущая администрация", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Путин предложил: "Давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, тройных, пятерных стандартов будем говорить об этом". "Мы, кстати говоря, неоднократно это и предлагали. Но когда мы начинаем говорить об этом предметно, там (в США - ИФ) сразу пауза", - сказал Путин.