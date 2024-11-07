Путин заявил о необходимости вернуться к системе взаимного доверия с Европой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым создать атмосферу доверия в отношениях с Европой, которая могла бы стать основой для формирования системы евразийской безопасности.

"Сейчас самая главная проблема в отношениях на Европейском континенте, между РФ и европейскими странами - дефицит доверия", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников дискуссионного клуба "Валдай".

В этой связи он напомнил заявления европейских политиков, что минские соглашения были подписаны только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться. "О каком же доверии может идти речь? Вы что, ребята! Какое доверие? Вы публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули", - сказал Путин.

Он заявил о необходимости вернуться к системе взаимного доверия. "Это первый шаг к тому, чтобы создавать систему евразийской безопасности", - заключил Путин.

Он сказал, что разделяет точку зрения, согласно которой это не только возможно, но и необходимо.