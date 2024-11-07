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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Российский лидер заявил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и обратил внимание на его публичные заявления о стремлении восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.

"Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ подчеркнул: "Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него (Трампа - ИФ) это все-таки последний президентский срок. Что он будет делать - это его вопрос".

"Но то, что говорилось публично до сих пор (...), то, что говорилось по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум", - заявил Путин.

Президент РФ также охарактеризовал Трампа как мужественного человека, выразив восхищение его поведением в момент покушения на него. "Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за свои идеалы, дело не только в этом, хотя на драйве человек проявляет себя в экстраординарных условиях. И он себя проявил очень правильным образом, мужественно, как мужчина", - сказал Путин.

Что касается политики, добавил президент РФ, "в первой его итерации на посту президента такое впечатление, что его затравили со всех сторон, он боялся шаг вправо-влево сделать, лишнее слово сказать".

Путин заметил, что не хочет комментировать высказывания Трампа в ходе избирательной кампании. "Я думаю, это было сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей", - сказал он.

Кроме того, президент РФ заявил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.

"Я не считаю зазорным и со своей стороны ему (Трампу - ИФ) позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят - и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакт, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии", - сказал российский лидер.

Так он ответил на вопрос ведущего пленарного заседания, как Путин отреагирует, если еще до инаугурации Трамп позвонит президенту России и предложит встретиться.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего - то есть с Трампом готовы провести дискуссию? Путин заявил: "Готовы, готовы".

Выборы президента США

5 ноября в США состоялись президентские выборы. 6 ноября Трамп заявил о своей победе. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Президент США Джо Байден в четверг заявил о намерении обеспечить мирную передачу власти Трампу.

"Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой. И я заверил его, что я дал указание всей моей администрации напрямую работать с его командой для мирного и упорядоченного перехода власти", - заявил Байден в обращении к нации.

В ночь на четверг вице-президент Камала Харрис, выступая в Говардском университете, также пообещала обеспечить "мирную передачу власти" Трампу и "помочь ему и его команде в переходный период".

Владимир Путин США Дональд Трамп
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