Столб пепла поднялся на 8,5 км над извергающимся вулканом Шивелуч на Камчатке

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на востоке Камчатки, в пятницу утром выбросил новый столб пепла на высоту 8,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 120 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Между тем, угроза Шивелуча для авиации немного снизилась. KVERT изменила цветовой код авиаопасности вулкана с красного на оранжевый.

Мощное эксплозивное извержение камчатского вулкана Шивелуч произошло вечером 7 ноября в районе нового лавового купола имени 300 лет Российской Академии наук, который расположен рядом со старым куполом Каран. По сообщениям жителей местного поселка Ключи, они почувствовали отчетливую ударную волну. Вулкан выбросил несколько столбов пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. В пятницу утром в двух поселках Усть-Камчатского района прошел небольшой пеплопад. Пепловые выбросы продолжаются, но уже не такие сильные. По западному склону вулкана более чем на 10 км протянулся пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении вулкана).

Предыдущее мощное извержение Шивелуча случилось в апреле 2023 года. Прошедший тогда пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Слой пепла там достигал 8,5 см, а выбросы пепла из вулкана - до 20 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.