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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 км

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сильное извержение камчатского вулкана Шивелуч началось в четверг вечером, вулкан выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Большое облако пепла дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий - красный - код авиационной опасности.

В свою очередь глава Усть-Камчатского района, на территории которого расположен вулкан, Олег Бондаренко сообщил в своем телеграм-канале, что из-за извержения Шивелуча "в целях безопасности" до утра пятницы закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

"Возможно выпадение пепла в населенных пунктах района", - написал Бондаренко, призвав местных жителей сохранять спокойствие.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Шивелуч Камчатка
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