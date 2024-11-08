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Пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселках

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Небольшой пеплопад от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч прошел в пятницу утром в Усть-Камчатском районе на востоке полуострова, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В результате ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч на территории поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово Усть-Камчатского района наблюдалось оседание мелких частиц пепла - в виде пыли", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жизнедеятельность в районе не нарушена.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий - красный код авиационной опасности.

Мощное извержение камчатского вулкана Шивелуч началось вечером 7 ноября. По сообщениям жителей местного поселка Ключи, они почувствовали отчетливую ударную волну. Вулкан выбросил несколько столбов пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. Пепловые выбросы продолжаются, но уже не такие сильные. Так, рано утром в пятницу Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5 км над уровнем моря.

Предыдущее мощное извержение Шивелуча случилось в апреле 2023 года. Прошедший тогда пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Слой пепла там достигал 8,5 см, а выбросы пепла из вулкана - до 20 км над уровнем моря.

"Похоже, после последнего сильного извержения и открытия нового эруптивного центра произошли изменения в режиме вулкана", - сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным геофизиков, перед извержением 7 ноября сейсмичность на Шивелуче находилась на фоновом уровне; на вулкане наблюдалась слабая термальная аномалия и парогазовая деятельность.

"Ранее для Шивелуча такие события были не характерны, обычно подготовка извержения довольно ярко отражалась в сейсмических сигналах. Эту ситуацию теперь следует учитывать. Шивелуч стал еще опаснее", - считают ученые.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Шивелуч МЧС России
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