ЦПВС сообщил об опасном сближении самолета "коалиции" с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщают об опасном сближении патрульного противолодочного самолёта Boeing P-8 "Poseidon" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.

"Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолёта Boeing P-8 "Poseidon" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полёт", - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге.

"Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, "за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: двумя парами истребителей F-15 (по два раза), парой истребителей F/А-18 и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MС-12W", - говорится в сообщении.

Он отметил, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".

Игнасюк добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Алеппо.

"В результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ провинции Алеппо, ранен один сирийский военнослужащий", - сообщил он.