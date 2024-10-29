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ЦПВС заявил об опасном сближении БПЛА западной коалиции с российским Су-35С в небе Сирии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 возглавляемой США коалиции с самолетом Су-35С ВКС России, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Игнасюк на брифинге во вторник.

По его словам, за сутки со стороны коалиции отмечено семь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Игнасюк заявил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей Rafale и парой истребителей F-16.

ВКС России США Су-35 F-16 Хомс ЦПВС
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