ВКС РФ уничтожила пункт базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили пункт базирования боевиков в провинции Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"Ударом ВКС России в районе северо-восточнее населенного пункта Пальмира провинции Хомс уничтожен пункт базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк на брифинге в четверг.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Латакия - три обстрела.

В результате применения двух беспилотных летательных аппаратов с самодельными взрывными устройствами, запущенных террористами по позициям сирийских правительственных сил в провинции Латакия, ранен один военнослужащий ВС САР, сказал Игнасюк.

Он также заявил, что авиация возглавляемой США коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - сказал Игнасюк.

Кроме того, утверждает он, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: двумя парами истребителей F-15 (два раза) и парой истребителей F-16.

Игнасюк сообщил также, что за сутки представителями ЦПВС проведено три гуманитарных акции в провинциях Алеппо, Ракка и Дамаск, выдано 1200 продуктовых наборов общим весом более 11,9 тонны.

По его информации, за сутки с территории Ливана через 5 пунктов пропуска границу САР пересекли 4449 человек.