Поиск
Важно
Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Российские военные сообщили о 17 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено 14 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (пять раз), парой истребителей RAFALE и парой истребителей Typhoon.

Замруководителя ЦПВС сказал также, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинциях Идлиб и Латакия.

Он сообщил, что за сутки представителями ЦПВС проведено две гуманитарных акции в провинциях Ракка и Алеппо, выдано 600 продуктовых наборов общим весом 5,9 тонны.

По его данным, за сутки с территории Ливана через 5 пунктов пропуска границу Сирии пересекли 2319 человек.

Идлиб РФ Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

США провели консультации с Украиной перед запуском РФ ракеты "Орешник"

Мэтт Гетц снял кандидатуру на посты генпрокурора и главы минюста США

Мэтт Гетц снял кандидатуру на посты генпрокурора и главы минюста США

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Золотые залежи более чем на $83 млрд обнаружили в Китае

OFAC предупредила о риске санкций за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

OFAC предупредила о риске санкций за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

США включили в санкционный список более 50 российских банков

Times of Israel сообщает о готовности ХАМАС к соглашению с Израилем по заложникам

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Высшая степень готовности сил ПВО Польши отменена

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });