Российские военные сообщили о 17 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено 14 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (пять раз), парой истребителей RAFALE и парой истребителей Typhoon.

Замруководителя ЦПВС сказал также, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинциях Идлиб и Латакия.

Он сообщил, что за сутки представителями ЦПВС проведено две гуманитарных акции в провинциях Ракка и Алеппо, выдано 600 продуктовых наборов общим весом 5,9 тонны.

По его данным, за сутки с территории Ливана через 5 пунктов пропуска границу Сирии пересекли 2319 человек.