В центре Тбилиси оппозиция требует новых парламентских выборов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси представители оппозиционных партий проводят немногочисленную манифестацию с требованием организовать новые парламентские выборы, передал корреспондент "Интерфакса".

Как заявили лидеры оппозиции журналистам, акции протеста будут проводиться в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно, но массовый характер они могут принять в ближайшие дни, когда Центральная избирательная комиссия окончательно огласит итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября.

Несмотря на небольшое число участников шествия, они препятствуют движению машин на центральных улицах.