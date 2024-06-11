Белоруссия рассчитывает на вступление в БРИКС после саммита в Казани

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минск надеется на вступление Белоруссии в БРИКС после предстоящего саммита объединения в Казани, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка. В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении", - сказал Алейник на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС. Его цитирует пресс-служба белорусского МИДа во вторник.

По словам Алейника, страны БРИКС, "обладающие огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира". Белоруссия в свою очередь готова внести свой вклад в общие усилия, в том числе в урегулирование украинского кризиса, добавил министр.

"Потенциал БРИКС огромен. Нам необходимо объединить наши усилия против фрагментации международной торговой системы, против усиления протекционизма и введения незаконных односторонних принудительных мер", - сказал он.

Министр назвал, что Белоруссия видит важной задачей развитие механизмов взаимных расчетов и межбанковского сотрудничества в целях снижения рисков, которые глобальная финансовая система потенциально может создать любому члену мирового сообщества. Минск, по его словам, поддерживает идею расширения использования национальных валют.

"Являясь одним из ведущих мировых экспортеров калийных удобрений и ряда категорий продовольственных товаров, а также машин и технологий в области сельского хозяйства, Беларусь готова вносить свою лепту в поддержание международной продовольственной безопасности", - заявил глава МИД Белоруссии.

Председательство в БРИКС в текущем году перешло к Российской Федерации. Очередной саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре.