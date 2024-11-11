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В спецслужбах Израиля считают, что Иран может предпринять антиизраильские акции до инаугурации Трампа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В израильских разведывательном и оборонном сообществах не исключают, что Тегеран может предпринять действия против Израиля до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник The Jerusalem Post.

"Обеспокоенность связана с тем, что иранские власти могут попытаться использовать для акций против Израиля именно этот период, пока в Белый дом не пришла администрация Трампа", - пишет издание.

"В связи с этим израильские спецслужбы начали интенсивный обмен разведывательной информацией и проводить оценку ситуации с американскими военными", - отмечает издание.

По информации собеседников The Jerusalem Post, "Иран также может попытаться укрепить позиции в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане, что может, в частности, включать передачу передового оружия и усилия по поддержке лояльных ему сил в этих странах".

В начале ноября представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что в Тегеране согласовали действия в ответ на недавние израильские удары по иранской территории.

"Мы рассмотрели все возможные сценарии и приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ", - сказал он, заверив, что Иран использует все имеющиеся у него возможности, чтобы ответить за обстрел.

"Наша реакция на израильскую агрессию будет решительной и убедительной", - заявил Багаи.

Заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави, также сообщил, что армия Ирана наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что иранские ответные удары могут состояться позже в ноябре.

Иран США Израиль Дональд Трамп
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