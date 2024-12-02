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Южная Корея поставит Польше партию пусковых ракетных установок HOMAR-K

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея поставит Польше партию пусковых ракетных установок HOMAR-K (польское название РСЗО K239 Chunmoo), сообщил в понедельник заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Часть финансовых ресурсов будет выделена на систему HOMAR-K. Испытание пусковой установки было проведено в Республике Корея, мы стали свидетелями невероятной точности системы. Шесть систем HOMAR-K вскоре будут поставлены в Польшу", - сказал замглавы польского Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

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"Мы наращиваем потенциал ракетных и артиллерийских войск", - подчеркнул Бейда.

HOMAR-K - название "полонизированных" версий южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, которые, в частности, отличает использование польских колесных платформ Jelcz. Поставки этого вооружения в Польшу начались после прохождения польскими солдатами обучения обращению с этими реактивными системами залпового огня в Южной Корее в конце августа 2023г.

Как сообщалось, ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Южная Корея Польша
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