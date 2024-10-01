Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Литовский Сейм денонсировал три международных соглашения с Россией и Белоруссией, связанных с экономическим сотрудничеством.

Депутаты отменили соглашение 1999 года между Литвой и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций и аналогичное соглашение с Россией, а также соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.

"За" каждый законопроект проголосовали по 90-96 членов Сейма, по одному парламентарию были "против", а несколько воздержались.

Соглашения о поощрении инвестиций создавали правовую основу для содействия взаимным инвестициям путем предоставления гарантий, защиты от экспроприации, а также устанавливали неограниченный перевод инвестиционных средств за границу.

По мнению МИД Литвы, денонсация соглашений о поощрении инвестиций не повлечет негативных последствий для страны, их расторжение вступит в силу через 12 месяцев.

Денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, подписанного 25 лет назад, увеличит ставки подоходного и корпоративного налогов на доходы российских граждан от литовских источников с 0-10% до 20%.

Литва ранее денонсировала соглашение с Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве, а также соглашение об основных принципах приграничного сотрудничества. В июне 2024 года Сейм денонсировал договор о правовой помощи с Россией.