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Трамп выбрал губернатора Южной Дакоты на пост министра внутренней безопасности США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду объявил, что выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост главы Министерства внутренней безопасности (DHS).

"Рад сообщить, что губернатор и бывшая конгрессвумен от Южной Дакоты будет назначена на пост главы Министерства внутренней безопасности", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "Кристи была очень сильна в вопросах безопасности границ".

"Она будет тесно сотрудничать с "пограничным царем" (ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США - ИФ) Томом Хоманом, чтобы обезопасить границу, и будет гарантировать, что наша американская родина в безопасности от наших противников", - отметил он.

В 2006 году Ноэм выиграла выборы в Палату представителей Южной Дакоты. Впоследствии ее переизбирали в палату в 2008-2016 годах.

В 2019 году Ноэм вступила в должность губернатора Южной Дакоты. На выборах 2022 года она была повторно избрана на этот пост.

Ноэм выступает за необходимость решения экономических проблем в США и упрощение налогового кодекса. По ее мнению, США необходимо отказаться от зависимости от иностранной нефти. Кроме того, Ноэм неоднократно выступала в поддержку миграционной политики Трампа.

Дональд Трамп Кристи Ноэм DHS
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