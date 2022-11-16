Приставы принудительно взыскивают с Meta свыше 2 млрд рублей штрафов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские приставы завели еще одно дело в отношении компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) о принудительном взыскании 4 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент.

Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов, новое исполнительное производство заведено на основании решения судебного участка 422 Таганского района Москвы от 1 августа этого года. Таким образом, общая сумма, которую приставы намерены взыскать с Meta, увеличилась до порядка 2,008 млрд рублей.

В 2022 году приставы возбудили уже несколько дел о взыскании с Meta назначенных судом штрафов, в том числе оборотного - в размере 1,9 млрд рублей, за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.