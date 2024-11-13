Израиль атаковал ночью командные пункты и склады "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в ночь на среду совершили налет на ряд объектов движения "Хезболла" в южном пригороде Бейрута, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"Ночью ВВС на основе данных разведки нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" и командным центрам в пригороде Дахия – в основном террористическом оплоте "Хезболлы" в Бейруте, где движение систематически размещает объекты своей инфраструктуры, прикрываясь гражданским населением", - отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что при ударах ВВС старались минимизировать риски для мирных жителей, в том числе им заблаговременно было направлено предупреждение о воздушной операции. Израильские военные также сообщили, что по-прежнему ведут кампанию по истощению военного потенциала "Хезболлы" и продолжают атаковать район Дахия.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. В ЦАХАЛ также заявили о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и запускают беспилотники.