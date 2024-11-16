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Израильские военные вклинились на 5 км вглубь территории Ливана

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие в ходе наземной операции в Ливане смогли достигнуть населенного пункта Шамаа, в 5 км от границы, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, это самая отдаленная от границы точка, до которой израильской армии удалось продвинуться с момента старта боев в Ливане около шести недель назад.

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По данным СМИ, военные не стали закрепляться в населенном пункте, столкнулись с сопротивлением бойцов группировки "Хезболла" и отошли на позиции южнее. Израильская сторона настаивает, что проводит ограниченную по масштабам сухопутную операцию на юге Ливана. Ее цель - разрушить инфраструктуру "Хезболлы" близ границы.

Одновременно с этим ВВС Израиля регулярно наносят удары по ливанским населенным пунктам, расположенным вдали от ливано-израильской границы. В частности, в течение субботы поступали данные об обстрелах южных районов Бейрута. "Хезболла", со своей стороны, продолжает ежедневные ракетные обстрелы территории Израиля.

Ливан Израиль Шамаа Хезболла
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