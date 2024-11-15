Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Абхазии вернулись к зданию Народного Собрания и проводят переговоры с участниками протестной акции.
К переговорам присоединились и члены правительства республики.
Ранее в оппозиции Абхазии заявили, что протестующие намерены добиваться отставки президента страны Аслана Бжания.
Ранее сообщалось, что участники митинга в Сухуме разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента.