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Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Абхазии вернулись к зданию Народного Собрания и проводят переговоры с участниками протестной акции.

К переговорам присоединились и члены правительства республики.

Ранее в оппозиции Абхазии заявили, что протестующие намерены добиваться отставки президента страны Аслана Бжания.

Ранее сообщалось, что участники митинга в Сухуме разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента.

Абхазия
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