В Сухуме число пострадавших выросло до восьми

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Республиканскую больницу Абхазии доставили восемь человек после столкновений у здания парламента республики, сообщила пресс-служба абхазского Минздрава.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента. Они требуют провести заседание парламента и отклонить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией.

15 ноября спикер Народного собрания Лаша Ашуба сообщил об отмене заседания парламента, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня. 13 депутатов проголосовали за утверждение повестки, четверо против, двое воздержались. На заседании присутствовал 21 депутат из 35.

По предварительным данным, после начала протестов депутаты Народного собрании покинули здание парламента. Ранее сообщалось, что президент республики Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб также покинули здание правительства.

На переговоры с протестующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия. Ранее к участникам протестной акции вышел начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, он пообещал передать требования оппозиционеров президенту республики Аслану Бжании.