Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюзу придется рассмотреть сценарий с увеличением помощи Украине в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как передает Bloomberg, он заявил об этом в Варшаве на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

В минувшие выходные Боррель посетил Киев и там обещал, что поддержка со стороны ЕС украинских властей останется незыблемой.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил Huffington Post, что Республиканская партия, которая добивается успехов на нынешних выборах в стране, в ближайшее время не настроена на дискуссии о новой помощи Украине. До этого The Wall Street Journal сообщала, что в данный момент в ЕС без привлечения внимания идет дискуссия о том, как можно будет продолжать финансировать Украину, если США при администрации Трампа сократят вклад в поддержку Киева.

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на роль главы дипломатии ЕС отметила важность задачи продолжать оказывать помощь Украине, говорила о приоритете такой политики для Брюсселя.