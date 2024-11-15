Axios сообщил, что Израиль уничтожили в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Удар Израиля по Ирану 26 октября разрушил лабораторию в Парчине недалеко от Тегерана, где в тайне от многих членов иранского правительства проходили исследования в сфере ядерного оружия, сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников и двух израильских - одного бывшего и одного действующего чиновника.

Речь идет об объекте Taleghan 2 в 32 км к юго-востоку от Тегерана. Здесь шли работы по ядерному оружию вплоть до того, как Иран заморозил их в 2003 году. Специалисты тестировали здесь взрывчатку, которая должна была служить детонатором для ядерного устройства. Бывший израильский чиновник сказал, что в результате бомбежки было уничтожено сложное оборудование для этих опытов.

Разведка США и Израиля в 2024 году стала фиксировать возобновление исследовательской деятельности в лаборатории. По версии источников издания, это были попытки отдельных представителей иранского правительства вести исследования, которые можно было бы использовать при разработке ядерного оружия, но которые также можно было бы представить относящимися к гражданской ядерной программе.

"Они вели научные исследования, которые могли бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это был секрет. Малая часть иранского правительства знала о том, а большинство людей в правительстве - нет", - заявил неназванный источник в США.

Axios ранее сообщал, что в конце июня Белый дом в частном порядке довел до сведения Тегерана обеспокоенность в связи с подозрительной активностью Ирана в ядерной сфере, однако иранская сторона продолжила работы.

При подготовке удара Израиля по Ирану Taleghan 2 выбрали в качестве цели. Хотя президент США Джо Байден ранее призывал премьер Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать объекты иранской ядерной программы, эта лаборатория не была задекларирована в качестве ее части. Таким образом, поясняет портал, Иран не смог бы признать факт этой атаки, не раскрыв при том информацию, что он нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате которых погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

В ноябре в преддверии визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил об отсутствии у Тегерана намерения создавать ядерное оружие.