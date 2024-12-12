Израильские военные отрабатывают сценарий с ударами по ядерным объектам Ирана

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС ведут подготовку на случай, если им прикажут нанести удары по иранским ядерным объектам, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Израильские ВВС продолжают подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана после ослабления поддерживаемых Тегераном группировок на Ближнем Востоке и падения режима Асада в Сирии", - информирует издание.

По мнению источников The Times of Israel, "изоляция" Ирана может подтолкнуть его к дальнейшему развитию ядерной программы, и при таком развитии событий политическое руководство Израиля может отдать распоряжение о превентивных ударах.

"В связи с резкими изменениями на Ближнем Востоке, особенно с падением режима Асада, которое позволило ВВС Израиля вывести из строя большинство систем ПВО Сирии, израильские военные считают, что появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана", - отмечает издание.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате которых погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

15 ноября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что удар Израиля по Ирану разрушил лабораторию недалеко от Тегерана, где в тайне от многих членов иранского правительства проходили исследования в сфере ядерного оружия. Речь шла об объекте Taleghan 2 в 32 км к юго-востоку от Тегерана. Здесь шли работы по ядерному оружию вплоть до того, как Иран заморозил их в 2003 году. Специалисты тестировали здесь взрывчатку, которая должна была служить детонатором для ядерного устройства. В 2024 году разведка США и Израиля стала фиксировать возобновление исследовательской деятельности в лаборатории.

Хотя президент США Джо Байден призывал премьера Израиля Биньямину Нетаньяху не атаковать объекты иранской ядерной программы, эта лаборатория не была задекларирована в качестве ее части. Таким образом, поясняет портал, Иран не смог бы признать факт этой атаки, не раскрыв при этом информацию о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.