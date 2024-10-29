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Европейские операторы пообещали увеличить экспорт электроэнергии на Украину и в Молдавию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экспортные мощности электроэнергии для Украины и Молдавии из соседних стран ЕС могут быть увеличены на зиму, сообщила Еврокомиссия со ссылкой на операторов систем передачи (TSO) континентальной Европы.

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"На основе совместной оценки состояния энергосистемы Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) объявила сегодня, что лимит экспорта может быть увеличен с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря, при сохранении стабильности энергосистемы и эксплуатационной безопасности", - говорится в коммюнике ЕК.

"Сегодняшнее объявление является еще одним признаком сильной поддержки, которую ЕС оказывает Украине и Молдавии, и солидарности европейского сообщества TSO", - заявила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 19 сентября на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции сообщила, что ЕС, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, будет действовать "в трех областях: ремонт, подключение и стабилизация".

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить неотложные потребности населения, в то время как мы делаем энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе", - сказала председатель Еврокомиссии.

Кадри Симсон Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Украина TSO Молдавия
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