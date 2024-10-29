Европейские операторы пообещали увеличить экспорт электроэнергии на Украину и в Молдавию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экспортные мощности электроэнергии для Украины и Молдавии из соседних стран ЕС могут быть увеличены на зиму, сообщила Еврокомиссия со ссылкой на операторов систем передачи (TSO) континентальной Европы.

"На основе совместной оценки состояния энергосистемы Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) объявила сегодня, что лимит экспорта может быть увеличен с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря, при сохранении стабильности энергосистемы и эксплуатационной безопасности", - говорится в коммюнике ЕК.

"Сегодняшнее объявление является еще одним признаком сильной поддержки, которую ЕС оказывает Украине и Молдавии, и солидарности европейского сообщества TSO", - заявила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 19 сентября на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции сообщила, что ЕС, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, будет действовать "в трех областях: ремонт, подключение и стабилизация".

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить неотложные потребности населения, в то время как мы делаем энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе", - сказала председатель Еврокомиссии.