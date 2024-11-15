Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию к диалогу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Общественная палата Абхазии призвала власти и оппозицию разрешить конфликт путем переговоров.

В обращении палаты отмечается, что обе стороны несут ответственность за судьбу абхазского государства и народа и должны вернуться в правое поле.

"Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с конституцией и законами республики должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаемым необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог", - говорится в обращении.

15 ноября абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме и потребовала отставки президента Абхазии Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.