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Дипломаты посоветовали россиянам избегать в Абхазии места массового скопления

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Абхазии в свете обострения внутриполитической ситуации в республике рекомендует гражданам России, в том числе туристам, не посещать места массового скопления людей.

"Дипломатическое ведомство рекомендует при возникновении конфликтных ситуаций информировать консульский отдел посольства, - говорится в обращении. - Обращаем внимание на соответствующие заявления МИД России и Минэкономразвития России".

15 ноября абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме и потребовала отставки президента Абхазии Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг. Российский МИД также призвал сограждан отказаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности уехать.

Протесты оппозиции в Абхазии

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МИД Минэкономразвития Сухум Абхазия
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