Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" состыковался с орбитальной станцией

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19", выведенный на орбиту с тремя тайконавтами на борту, в среду благополучно состыковался с национальной орбитальной станцией "Тяньгун", сообщил телеканал CGTN.

На орбитальную лабораторию прибыли тайконавты Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции.

Запуск был осуществлен с помощь ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф" ("Великий поход 2Ф") со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в среду в 04:29 по пекинскому времени (во вторник в 23:29 по Москве). Примерно через 6,5 часов корабль состыковался со станцией.

После прибытия тайконавтам предстоит провести ротацию на орбите с действующим экипажем станции в составе Е Гуанфу (командира экипажа), Ли Цун и Ли Гансу, которые прибыли на "Тяньгун" 25 апреля. 3 ноября на корабле "Шэньчжоу-18" они покинут станцию.

В рамках текущей миссии тайконавты будут работать на станции около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.

Миссия "Шэньчжоу-19" является восьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.